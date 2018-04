Denken aan de volgende Renault Megane

Door: BV

We zegden het al: met eindwerken en thesissen die er moeten liggen is dit de periode bij uitstek voor denkoefeningen in autodesign. En deze Renault Megane van aspirant-designer Clavet Thomas, is alleen uitzondering door de keuze voor een min of meer normaal type auto. Toegegeven, met het brede spoor en de diffuser, is ook hier gekozen voor een sportieve topversie. Maar het is al geen supercar.

Thomas heeft duidelijk rekening gehouden met de stijlrichting die Renault uitgaat, maar hij keek ook naar de VW Scirocco en de Opel Astra GTC. Voor een nieuwe, vierde generatie van de Megane, is het nog wat te vroeg. De huidige is van 2008 en werd eerder dit jaar nog opgefrist.