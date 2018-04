Aston Martin Rapide sneller in 2013

Door: AUTO55

Hoewel duurder dan concurrenten als de Mercedes CLS 63 AMG en de Porsche Panamera Turbo, moet de huidige Rapide met z'n 477pk het onderspit delven als het op brute kracht aankomt. Voor editie 2013 wil Aston Martin een vierzitter die in basistrim minstens 500pk produceert, want een S-versie zou er dan toch niet aankomen.

Sinds de opzet met de nieuwe Vanquish heeft men al een andere krachtbron in gedachten, met evenveel inhoud en cilinders maar wel krachtiger. Verwacht wordt wel dat de fabrikant het aantal paardjes terugschroefd om de donor niet in de weg te liggen. Het merk denkt middels de krachttoe- name, gevolgd door een lichte opwaardering van binnen- en buitenkant, de factuur te kunnen verantwoorden tegenover de concurrentie. De aankoopprijs zou immers gelijk blijven.