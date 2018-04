Dacia Logan MCV gaat door als Lada Largus

Door: BV

De komst van de Dacia Lodgy als monovolume en de Dokker en Dokker Van die in het segment van de "ludospace" de prijsbewuste koper moeten lijmen, betekent het einde voor de functionele MCV-variant op basis van de Logan. Die wordt overigens binnenkort vervangen. Maar het ontwerp gaat niet in de vuilbak. Renault-Nissan nam eerder al een groot belang in het zwaar noodleidende Russische Lada en zal dat merk gebruiken om op die markt verder door te breken. Met gerecycleerde Dacia's. De Logan MCV is de eerste om het Russische merklabel op de nauwelijks herwerkte neus te krijgen. Het model heet er Largus en behoudt al z'n eigenschappen. Er zal dus ook een zevenpersoonsversie aangeboden worden.