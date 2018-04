Toyota recycleert bij Umicore

Door: AUTO55

Hybridewagens hebben accu's aan boord die, zoals alle energiedragers van de soort, een beperkte levensduur genieten. Tegenwoordig maakt Toyota ook gebruik van lithium-ionbatterijen voor Prius-modellen, en de Europese afdeling is daarom bij het Belgische Umicore gaan aankloppen voor de verwerking ervan. Speciaal voor de opdracht werden er twee demontagelijnen opgetrokken om het koper, nikkel en kobalt uit de accu's te verwijderen, dat alles via een stelselmatig proces onder hoge temeratuur. Umicore is het eerste bedrijf dat daar mee uitpakt. Zo'n 10% van de tot nog toe verkochte hybrides uit de Toyota winkel -waar we Lexus voor het gemak even bijtellen- vond een eigenaar in Europa. Dat zijn er tot op heden ongeveer 400.000, en de teller tikt verder.