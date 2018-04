Door: AUTO55

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, staan twaalfcilinders niet op de zwarte lijst bij Mercedes. Ook al zouden de groene jongens dat liever anders zien. In plaats van ze zelf te ontwikkelen zal huistuner AMG die opdrachten tot een goed einde brengen. Ze hebben er tenslotte heel wat ervaring mee. De S600, gepland voor 2014, zou de eerste worden die een door AMG gebouwde V12 in het vooronder krijgt ingeplant.