Gumpert bloedt (dood)

Door: AUTO55

Het Duitse merk kwam pas in 2004 tot leven dankzij Roland Gumpert, die eerder bij Audi aan de slag was. Er werken 30 mensen in dienst en die vrezen nu voor hun job. Het bedrijfje staat namelijk op de helling, wat niet zo verwonderlijk is gezien het huidige klimaat. Gumpert is vooral bekend om de extreme Apollo en sinds vorig jaar ook de Tornante. Als de stekker er daadwerkelijk uitgaat, gaat men De Tomaso, Artega en -recenter- ook Melkus achterna.