In beeld: Autosalon van Moskou 2012

Door: BV

Dat de Europese automarkt een beetje een kwakkeljaar beleeft, is geen geheim. Maar gelukkig zijn er ook regio's waar de constructeurs jaar na jaar meer volume kwijt kunnen. Onluikende markten als China. Of - dichter bij huis - Rusland. Het is het Autosalon van Moskou in elk geval aan te zien. Het grote nieuws wordt nog steeds weggekaapt door de traditionele salons, maar de russen tellen toch maar eventjes 24 wereldpremières. Klein nieuws zoals een nieuwe motorversie voor de Skoda Yeti, maar ook grof geschut.

Auto55.be was erbij en haalde in die laatste categorie onder meer de Nissan Almera, Bentley Continental GT Speed, vernieuwde Audi R8 Coupé en Spyder, de opgefriste Land Rover Freelander, Mercedes GL 63 AMG, Opel Astra Sedan en de Mazda 6, waar we eerder ook al een exclusieve studioshoot mee inblikten, voor de lens. Je vind het allemaal in deze exclusieve fotospecial van de Moscou Motor Show 2012.