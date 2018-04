Maserati GranCabrio Sport opgefrist

Door: AUTO55

Ten opzichte van de huidige GranCabrio Sport, die nog steeds in de lijsten pronkt, laat deze nieuweling 10pk en 10Nm extra optekenen. De 4,7l V8 klokt nu af op 460pk en 520Nm trekkracht, goed voor een 0 naar 100-sprintje in 5 seconden en een top van 285km/u, aldus Maserati. Gekoppeld aan een zestraps ZF-automaat kan de Italiaan in sportmodus liefst 50% sneller schakelen dan voorheen, en in dezelfde stand neemt ook de koetswerkstijfheid met de volle 10% toe. Bovendien past het Sport Skyhook-systeem op continue basis de demping aan.

De coupévariant (GranTurismo Sport, nvdr.) werd in februari voorgesteld; de vernieuwde cabrio liet zich op het salon van Moskou fotograferen. Beide modellen delen dezelfde uiterlijke kenmerken zoals nieuwe koplampen met LED-technologie en een vernieuwde voorbumper, en binnenin vinden we een sportiever stuurwiel terug alsook Poltrona Frau-lederaccenten voor pedalen en schakelflippers. Wanneer deze schone bij ons verschijnt is nog niet geweten.