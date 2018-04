Fiat 500 kan het ook als Speedster

Door: BV

Op technisch vlak is er helemaal niets speciaals aan de Fiat 500, want gebaseerd op de vorige generatie Panda. Maar het design van het sympathiek ogende bolletje blijft aanspreken. Fiat melkt dat graag uit met een niet aflatende stroom speciale reeksen, maar het kan gerust nog een stuk exotischer. Een break-versie is in het verleden al uitgedacht, en nu blijkt de 500 het ook te kunnen als Speedster. Deze 500 Bellavista gedoopte studie is gebaseerd op Abarth 500 en bestaat eigenlijk in twee smaken, allebei uitgedacht door de studenten van Polytechnic Milan en Madeindreams.

De eerste lijkt met relatief weinig inspanning realiteit te kunnen worden, want terwijl het model natuurlijk de achterbank opoffert voor en dubbel gewelfde afdekkap en specifieke voor- en achterbumpers maar het heeft wel een conventionele voorruit. Het tweede exemplaar is wat radicaler en beschikt over een compleet nieuwe voorruit en kleinere zijruiten. Productieplannen zijn er vooralsnog niet, maar dat betekent niet dat u er in onze fotospecial niet van kan genieten.