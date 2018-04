Maserati GranCabrio MC met Stradale-genen

Door: AUTO55

De Italianen willen nog niets loslaten over het vermogen -op harde cijfers is het nog enkele dagen wachten- maar foto's kunnen er in tussentijd wel vanaf. De GranCabrio MC heeft weg van de GranTurismo MC Stradale en groeide 4,8cm ten opzichte van de GranCabrio en GranCabrio Sport, te wijten aan de geleende bumpers voor- en achteraan. Verder kon deze schone nog matzwart lichtmetaal, een vleugel voor de koffer en zijschorten afsnoepen. Verwacht wordt de krachtbron uit de coupé, rijk aan 4,7 liter longinhoud en minstens 450pk sterk. Hier zijn de eerste foto's.