Renault Clio Grandtour vergeet het design niet

Door: BV

Trendwatchers opgelet - de autowereld ondergaat weer een nieuwe evolutie. Het nieuwe voorbeeld voor de ontwerpers is de Shooting Break (of Brake). Traditioneel een erg sportief gelijnde breakversie met twee deuren, al is dat laatste voor de op gebruiksgemak gerichte consument van vandaag wellicht een brug te ver. Maar als designinspiratie staat het momenteel bovenaan de lijst. Mercedes mag zich in de handen wrijven, want dat heeft met de CLS Shooting Brake al zo'n model in de catalogus. Elders wordt er aan gedacht (zoals de Porsche Panamera Sports Turismo) of dient het als inspiratie. Bij deze nieuwe functionele Clio Grantour bijvoorbeeld, uiteraard afgeleid van de recent onthulde Clio hatchback. Renault zegt dat we de sterke wigvorm, schuine achterruit, de verborgen handgreep aan de achterste portieren en het relatief kleine glasoppervlak aan te danken hebben.

Onder de bevallig gelijnde kont van de Clio Grantour past nog 430 liter bagage. Dat is weliswaar 100l minder dan in de Megane met opgehoogd achterwerk, maar het kan probleemloos concurreren met de beste hatchbacks uit het hogere segment. Renault mikt dan ook op mensen die in deze economisch wat minder vette jaren de kans willen aangrijpen om een stap terug te doen, zonder aan comfort of stijl in te boeten.

Bij de motoren is er zoal keuze uit een nieuwe 3-cilinder (TCe 90), goed voor 90 pk en een theoretisch verbruik van 4,4l/100km bij een uitstoot van 99gr/km. Een andere benzine is de TCe 120 met 120pk en turbotechnologie. Gekoppeld aan een EDC-transmissie met dubbele koppeling moet deze garant staat voor vlotte prestaties. Dieselen kan met de 90pk en 220Nm sterke dCi 90. Het gemiddelde verbruik dat Renault daarvoor opgeeft is 3,3 l/100 km bij een CO2-uitstoot van 85 g/km.

Nog niet meteen naar de dealer hollen. De Clio Grantour wordt pas in 2013 gecommercialiseerd.