Dacia Logan en Sandero zetten puntjes op de i

Dacia profileert zich al acht jaar als kwalitatief, low-budget autobouwer onder de vleugels van Renault. De kersverse Logan en Sandero gaan op dat elan verder en combineren een robuust uiterlijk met nieuwe motoren en -accessoires. De Roemenen maken onder meer gebruik van de Renault's TCe 90 driecilinder benzinemotor, die we ook in de pas gepresenteerde Clio terugvinden. De krachtbron levert 90pk en 135Nm trekkracht, gekoppeld aan een gemiddeld verbruik van 5,2l/100km. Met een cilinder meer gaat het ook, maar die 1.2 litermotor moet het met 15pk minder stellen. In de hoek der zelfontbranders blijft de 1.5 dci op post, beschikbaar met 75 of 90pk en goed voor 3,8l/100km en 99g/km op de CO2-schaal.

Voor het eerst biedt het merk een heus multimediasysteem aan, voorzien van bluetooth, USB- en jackaansluitingen, alsook het MEDIA NAV-navigatiesysteem uit de Lodgy en de Dokker. Op de optielijst prijken voortaan parkeerhulp achteraan, kapstokken aan de hoofdsteunen, een bagagenet en een snelheidsregelaar. Als afgeleide van de Sandero maakt ook de Stepway-uitvoering zijn opwachting in Parijs. Die heeft een 4cm hogere bodemvrijheid en tal van stoere kenmerken zoals brede wielkasten, langsliggers, een tweekleurige bumper en bodemplaten. Dat het enkel bij een jasje blijft vinden we best jammer, want de Stepway krijgt onveranderde motoren ingelepeld. De nieuwe Sandero zou nog dit jaar in de toonzaal verschijnen, maar of de Logan zich ook bij ons laat zien raakte nog niet bekend.