Donkervoort D8 GTO doet 100 in 2,8 tellen

Door: BV

De Nederlandse nicheconstructeur Donkervoort toonde inmiddels al een jaar geleden de eerste beelden van z'n jongste afgeleide van de Donkervoort D8. Definitieve prestaties waren echter nog niet vrijgegeven, maar daar brengt de constructeur nu verandering in. De twee varianten van de D8 GTO, een eerste met 340pk en een tweede die 380pk opwekt, zijn uitgelaten in het Italiaanse Nardo, waar het perfect ronde testcircuit ligt dat Porsche sinds kort z'n speeltuin mag noemen. De tweeliter turbomotor van onder meer de Audi RS3 en de TTRS stuwde de tweezitters er naar een top van respectievelijk 255 en 270km/u.

Maar dat zijn niet de meest indrukwekkende cijfers. Traditiegetrouw zijn de Spartaanse modellen van het bedrijf vooral indrukwekkend wanneer ze zichzelf vanuit stilstand wegkatapulteren en de D8 GTO is geen uitzondering. De versie met 340pk haalt 100km/u in 3,3 tellen en rijdt 200 na 9,4 seconden. De variant die nog eens 40pk extra uit de vier cilinders wringt rijdt al na amper 2,8 seconden 100km/u en verdubbelt die snelheid in 8,6 tellen.