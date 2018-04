D8 GTO: de Donkervoort van de nieuwe generatie

Door: BV

Ruim twee-en-een-half jaar is er bij de Noorderburen in Lelystad gewerkt aan de ontwikkeling van deze D8 GTO. Volgens Donkervoort is het een compleet nieuwe generatie. Samen met de heren van Audi Quattro werd er gesleuteld, getekend en getest om tot dit resultaat te komen. En daarbij lijkt de samenwerking met de Duitsers nauwer dan ooit tevoren. Noodzaak, want de D8 GTO is ten opzichte van zijn voorgangers - de gesloten GT en de D8 270RS - 35cm langer en 15cm breder. Dat moest om plaats te kunnen bieden aan de 2,5l vijfcilinder turbomotor van de Audi RS3 en TT RS.

Met die krachtbron aan boord weet de D8 GTO zelden geziene prestaties neer te zetten. Donkervoort doet nog geen uitspraken over de acceleratiecijfers, maar aangezien de D8 270 met fors minder vermogen al in 3,6 seconden naar 100km/u sprint kan de D8 GTO alleen nog pittiger zijn. Donkervoort heeft het over één van de snelste sportwagens op de Europese markt. Het eerder genoemde cilinderblok is daarvoor verantwoordelijk. De krachtbron ontwikkelt 340pk en 450Nm, maar voor de eerste 25 klanten levert Donkervoort het blok met 400pk. Kwestie van de verkoop een beetje te stimuleren.

Rijbeleving bleef de focus bij de ontwikkeling. Dat zijn we van de eigenzinnige Nederlanders gewend. Elektronische hulpmiddelen als tractie- en stabiliteitscontrole zul je op de D8 GTO dan ook niet vinden. Net als Lotus hanteert Donkervoort bovendien de strategie ‘less is more' waarbij zoveel mogelijk gewichtsbesparing is toegepast. Innovatieve materialen, onder meer afkomstig uit de luchtvaartindustrie, dragen daar aan bij. Zo weegt een deur slechts 980 gram(!) en zijn veel van de panelen gemaakt van koolstof composiet.

Vanaf de zomer van 2012 start Donkervoort met het bedienen van de 25 snelle beslissers. Vanaf 2013 zal de productie van de ‘reguliere' versies starten. De prijzen liggen tussen de 100.000 en 150.000 euro exclusief belastingen.