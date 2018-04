VW Polo R met 225pk in Genève

Door: BV

Het is nog wachten tot in maart, maar dan zal Volkswagen van z'n Polo een bijgekruide editie voorstellen op het Autosalon van Genève. Die krijgt het R-label opgekleefd, zal gebaseerd zijn op de WRC Street Concept (foto) en zou volgens de eerste rapporten de beschikking krijgen over een 2-liter TFSI turbomotor met 225pk. De Polo GTI die in 2010 werd geïntroduceerd en de huidige gammatopper is, wordt aangedreven door een 180pk sterke 1.4 TFSI.

Harder dan een sprinttijd van 6,9 tellen en een top van 230 gaat de Polo momenteel niet. Maar VW zet hier alvast in op betere prestaties. Vanuit stilstand mag de Polo R niet meer dan 6 seconden doen over de versnelling tot 100 en eerder dan 240km/u mag de pijp niet uit zijn.