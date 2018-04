Nissan plaagt de Brazilianen

Door: AUTO55

De Japanse grootmacht neemt momenteel 2% van de Braziliaanse autoverkoop voor haar rekening. Binnen vier jaar wil men dat cijfer minstens verdubbeld zien maar daarvoor is een sterk imago onontbeerlijk. Ter gelegenheid van de International Motor Show, die in de Zuid-Amerikaanse stad São Paulo wordt gehouden, zal Nissan met die gedachte in het achterhoofd een sportief studiemodel laten zien. Volgens Nissan gaat het om een vernieuwend concept, al lijkt een baby-GT-R meer tot de orde. Of misschien heeft het merk alweer een sportieve afgeleide van de Juke voor ogen - de Juke Nismo en Juke-R achterna. Het wordt afwachten tot volgende week.