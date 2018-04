Mini Countryman gevoelig voor kwaliteit

Door: BV

Onderhuids verandert er niets, aan de buitenzijde zijn twee nieuwe koetswerkkleuren het enige nieuws, maar aan de binnenzijde is deze Mini Countryman - die vanaf nu de fabriek uitrolt - wel aangepakt.

Het model moest van bij de lancering wat kritiek slikken op de materiaalkeuze en afwerking van het interieur van het model. Mini probeert die slechte noten nu te verdoven door nieuwe bekledingsstoffen, een hertekende middenconsole met andere tellers en ronde ventilatieroosters te introduceren en meer interieurcombinaties aan te bieden. Het geheel hoort er degelijker uit te zien en beter aan te voelen. En de ergonomie is ook verbeterd, onder meer met nieuw ontworpen deurpanelen die niet alleen uit beter materiaal bestaan maar waar nu ook de raambediening in is ondergebracht.

Het zitmeubilair werd ook opnieuw bekeken. De voorzetels zijn nu comfortabeler en een extra armsteun tussen beide voorzetels moet voor meer comfort zorgen. Achterin had je tot op heden keuze tussen twee individuele zitjes met een homologatie voor vier personen of een meer conventionele achterbank die het mogelijk maakte om met z'n vijven in de Countryman te zitten. Onvoldoende mensen opteerden voor de vierpersoonsoptie, dus voortaan is de Mini SUV altijd voor vijf. De verschillen kan je allemaal bekijken in de fotospecial.