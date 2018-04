Porsche bevestigt Ferrari 458-concurrent

Door: BV

Porsche-baas Matthias Muller heeft het gerucht dat de autobouwer met een concurrent voor de Ferrari 458 Italia komt, bevestigd. Die zal boven de 911 GT2 en onder de aanstormende 918 Spyder in het gamma passen. Dat levert meteen een indicatief prijskaartje van zo'n € 300.000 op. Porsche hoopt met dat extra model z'n steentje bij te dragen bij het groeiplan van de ganse VW-Group. De nicheconstructeur heeft een streefdoel van 200.000 nieuwe wagens op jaarbasis gekregen, en moet die kaap ten laatste in 2018 ronden.

Over het nieuwe model, voorlopig alleen geruchten. 961 zou de type-aanduiding kunnen zijn. Geleend van de op de 959-gebaseerde Group B-racewagen (foto). Onder het plaatwerk verwachten we een hoop technologie die op de 918 Spyder wordt geïntroduceerd. Een V8 en natuurlijk ook een hybride aandrijflijn. Je hoeft geen genie te zijn om de richtcijfers voor de prestaties af te leiden. De 961 zal naar 100 sprinten in krap 3 tellen. Trager en hij laat onder meer de 458 Italia en McLaren MP4-12C achter, sneller en hij komt te dicht in de buurt van de 918 Spyder.