Audi haalt zelf modellen door elkaar

Door: BV

Tenminste, dat leiden we af uit de beslissing van Wolfgang Egger die aan het hoofd van Audi's design-afdeling staat, om toekomstige modellen op stilistisch vlak verder uit elkaar te positioneren. De topman zegt dat Audi's designfilosofie klaar is voor een opfrisbeurt. Tel beide opmerkingen bij elkaar op en je hebt in de gaten dat de Duitsers zelf vinden dat hun verschillende modellen te veel overeenkomsten vertonen. De eerste stap wordt het uitwerken van een verschillende stijl voor de Q-, R- en A-reeksen die het merk rijk is.

Aan een heuse revolutie moet je je niet verwachten, maar de Audi Crosslane concept die op het Autosalon van Parijs te zien was, mag gerust model staan voor de nieuwe Q-versies. In de praktijk zal het erop neer komen dat Audi's wellicht een gemeenschappelijk vorm en stijltaal behouden, maar dat ze in details als bumperschilden, deurdrempels, lichtunits, grilles en interieuruitwerking zichzelf wat meer vrijheid zullen permitteren. Net genoeg om een leek het verschil tussen pakweg een Q3 en Q5 te laten spotten.