BMW ePatrol is een virtuele boevenvanger

Mercedes heeft de Ener-G-Force, BMW de ePatrol. Dat zijn de inzendingen voor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd gelinkt aan de Los Angeles Auto Show. Het thema is 2025, met de Amerikaanse politiediensten als afzetmarkt. De ePatrol werd getekend met het oog op een efficiënte doorgang in het ongetwijfeld drukkere stadsverkeer van binnen een jaar of 10. Daar hoort een modulaire structuur. Het principe gaat als volgt: de ePatrol kan drie onbemande voertuigen lanceren, 'drones' dus, waarvan één in de lucht en de rest op de grond. Die gaan de verdachte achteraan terwijl de basis op de hoogte wordt gehouden. En in geval van een achtervolging aan hoge snelheid kan men nog steeds van impulswapens gebruik maken. Op papier, althans. De futuristische creatie gaat gepaard met een geweven structuur uit aluminiumdraad, koostofvezel en polymeerhars. Plaatjes kan je hier bekijken.