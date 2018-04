Jeep Wrangler is al 10 jaar Rubicon

Door: BV

Het Rubicon-pad is een 22 mijl lange historische route ten oosten van Sacramento in de Sierra Nevada. Slechts een deel van de route is onderhouden. Het andere is alleen beschikbaar met een terreinwagen. En zelfs die mag niet kinderachtig zijn. Vandaar dat Jeep ‘Rubicon' gebruikt voor z'n stoerste modellen. Al tien jaar, en dat vraagt dus om nog maar eens een speciale uitvoering.

De Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary Edition is weerom uitgerust met wat extra's die klauterpartijen moeten vereenvoudigen. Niet in het minst de banden. Die zorgen er ook meteen voor dat de bodemvrijheid 2,5cm in de plus gaat. Assen en differentiëlen zijn opgewaardeerd. Vooraan zit een fonkelnieuwe stalen bumper die klaar is om een winch te ontvangen. Die is evenwel niet inbegrepen. De uiteinden van de bumper zijn verwijderbaar om de banden ongehinderd hun noppen te laten uitsteken.

De editie is verkrijgbaar met een hevig rood interieur en gaat indien gewenst gepaard met een unieke buitenkleur. Zowel een korte twee- als een langere vierdeursvariant zijn leverbaar. In de VS tenminste. Of hij ook naar Europa komt, is nog onduidelijk.