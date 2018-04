Subaru wint LA Autoshow designwedstrijd

Door: BV

Samen met de aankondiging en het oplijsten van de deelnemers van de LA Autoshow designwedstrijd, komt de verplichting om het ook even over de winnaar te hebben. En die komt uit Japanse hoek, waar het kamp van Subaru de juryleden het meest kon overtuigen van hun visie op de politiewagen van de toekomst. De creatie die "SHARC" werd gedoopt haalt het daarmee van de inzendingen van onder meer BMW, GM, Mercedes en Honda. SHARC is in essentie een autonoom functionerende patrouillewagen zonder inzittende. En uiteraard gebruikt het hernieuwbare energie om zichzelf in stand te houden. Maar dat is allemaal nog niet voor meteen.