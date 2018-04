2013 wordt RS-jaar voor Audi

Door: AUTO55

Het merk is in blijde verwachting van minstens twee snelle jongens. De stemmen gaan vooral richting een RS7 en RSQ3 voor 2013, terwijl de volgende RS3 in 2014 wordt verwacht. Omwille van de technische gelijkenissen tussen de A6 en de A7, en dus ook tussen de onlangs voorgestelde RS6 en een eventuele RS7, kan die laatste moeilijk als een onlogische zet worden beschouwd.

De komst van een snelle Q3 stond dan weer in de sterren geschreven. In april kwam er zelfs een realistisch studiemodel aan te pas, met een drukgevoede en 306pk sterke 2,5l vijfcilinder onder de kap. Dat belooft. De RS7 zou volgende maand al eens komen piepen, tijdens de jaarlijkse beurs in Detroit. En op de RSQ3 gaan we wellicht tot begin maart moeten wachten, wanneer de autogekte in Genève toeslaat.