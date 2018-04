Qoros toont GQ3: eerste aanvalswapen

Door: BV

Voor wie het nog niet weet: Qoros is een ambitieuze nieuwe Chinese autobouwer die vaste voet op Europese bodem wil zetten. Dat het menens is, moet blijken uit het feit dat de ontwikkelings- en designteams grotendeels uit Europeanen bestaan. Het merk heeft al drie modellen in de pijplijn. De communicatie-afdeling van de onderneming houdt ons inmiddels al een tijdje bezig met opwarmen, en nu zijn de eerste echte beelden het excuus om achter het toetsenbord te kruipen. In Genève krijgen we eerst een middenklasse sedan te zien, op de voet gevolgd door twee SUVs met verschillende afmetingen. De eerste heet GQ3 en poseert hier voor het eerst.

Dat producten die in Europa in de catalogus staan, model stonden voor de GQ3, mag geen verassing zijn. We herkennen wat van de Renault Laguna en Kia Optima (front), Volkswagen Passat (flank) en de Skoda Superb (achterzijde). Dit neemt niet weg dat de Qoros GQ3 als een gelikte, zelfs ietwat statige sedan oogt. Binnenin is de GQ3 ook bloedserieus. Een strak en zakelijk geheel typeert het interieur. Qoros belooft dat de GQ3 voorzien is van een modern infotainmentsysteem. Zo is ‘swipen' door de menustructuur mogelijk. Als we autobouwers tegenwoordig mogen geloven is dat haast net zo belangrijk als de manier waarop de auto rijdt.

Over de lengte en hoogte geeft Qoros nog niets prijs, maar de breedte bedraagt in elk geval 1,84m. Voor een auto in het C-segment is dat fors en we gaan er dan ook maar meteen van uit dat de GQ zich aan de bovenrand van de klasse wil vestigen.

Tot slot nog wat over de naamgeving. De Q staat voor het automerk, terwijl het cijfer het segment aangeeft. De eerste letter, die staat voor het voertuigtype. G wordt gebruikt voor de Sedan, H voor de aanstormende SUVs. De logica achter de letterkeuze is niet helemaal duidelijk.