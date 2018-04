Nissan Resonance gaat volledig bloot

Door: AUTO55

Na de publicatie van een eerste plaagstoot was het slechts een kwestie van tijd alvorens de volledige fotoreeks in de pers zou verschijnen. De Resonance, voorgesteld op de North American International Auto Show in motorcity Detroit, geeft een duidelijke richting aan voor toekomstige Nissans en mag wat ons betreft in dezelfde vorm uit de toonzalen rollen.

Het futuristische exterieurontwerp gaat gepaard met een trendy binnenruimte, door het merk "VIP lounge" gezegend, met een panoramisch dak en een informatieweergave in lagen als voorname kenmerken. Intussen kunnen we ook melden dat deze hybride (benzine- en elektromotor) via de volgende generatie CVT (continu variabele transmissie) op de vier wielen wordt aangedreven.