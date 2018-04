Nissan Leaf in prijs gezakt

Door: AUTO55

Het gaat niet zo goed met de Nissan Leaf. De verkoop valt niet binnen verwachtingen (ondanks de niet onoverkomelijke winst tijdens de jaarlijkse automobielverkiezing) en het bestaansrecht wordt vanwege het beperkte aantal laadpunten, een lange oplaadtijd en een te optimistisch voorgestelde actieradius in vraag gesteld. Bovendien heeft de Belgische staat het blijkbaar nog steeds vooral op diesels begrepen en blijven fiscale kortingen voorlopig uit.

Het merk zag dus geen andere uitweg dan zelf tot actie over te gaan. Gisteren konden we al melden dat de Leaf in Japan (visueel) onder handen is genomen door motorsportafdeling Nismo, nu maakt een prijsverlaging het nieuws. De elektrische vierwieler mag voortaan de deur uit voor € 33.990, of € 3.000 minder dan vorige week. Dezelfde korting houdt stand wanneer de geupdate versie binnenkort verschijnt. Of de vermindering veel zoden aan de dijk gaat brengen, zal de toekomst wel uitwijzen.