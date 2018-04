Ferrari Enzo-opvolger laat meer cijfers los

Door: AUTO55

Onder de noemer F150 Project - van F70 wordt al niet meer gesproken - wordt de opvolger van de Enzo klaargestoomd voor de verkoop. De oplage blijft met 499 beperkt, net als de kleurkeuze (zwart, geel of rood), en uitverkozenen krijgen de sleutels pas na betaling van ongeveer € 1,2 miljoen overhandigd. Dat kan tellen.

Het nog geen 1,3 ton wegende snelheidsmonster genereert een gecombineerd vermogen van 950pk, door een KERS-systeem te koppelen aan een 800pk sterke 6,3l V12. Vanuit stilstand schiet hij in 3 seconden naar 100km/u, een proef waar de Enzo ruim 6 tienden langer over doet. Nul naar 200 neemt amper 7 seconden in beslag, en de topsnelheid bedraagt 370km/u. Om een optimale balans te garanderen liggen zowel de benzinetank als het batterijenpakket achter de bestuurder, die model staat tijdens de opbouw van de monocoque. Het koetswerk bestaat uit koolstofvezel en de bodemplaat is met kevlar versterkt.