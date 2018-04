Ferrari bevestigt over F70 wat iedereen al wist

Door: BV

Ferrari begint in de drang om voldoende mediatamtam te genereren rond de lancering van z'n nieuwe superbolide, wat extra gegevens te lossen. De sportwagen die intern F150 heet en in de media na de F40, F50 en Enzo steevast F70 wordt genoemd, komt immers in 2013 op de markt. Hij krijgt daar het gezelschap van de McLaren P1 en de Porsche 918 Spyder. Elk van die drie wagens zal naar verwachting de Bugatti Veyron onttronen. Die laatste is echter al in productie sinds september 2005, dus erg beschamend is dat niet.

Echt nieuws is er vooral om de stoelopstelling. Bij aanschaf wordt een zitje speciaal op maat van de klant gemaakt. Maar het wordt helemaal niet verstelbaar. Zelfs de rugleuning zal gewoon vast zitten. Stuur en pedalen zullen daarentegen wel over enige afstand te verschuiven zijn.

Dat de nieuwe topper uit Maranello een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque krijgt, stond al vast. De koets is daardoor 27% stijver dan die van de Enzo. Dat er een meer dan 6 liter grote V12 met ruwweg 800pk zou ingelepeld worden, was eveneens geweten. Die is afgeleid van de 6,3l-eenheid van de F12 Berlinetta. In dit geval wordt die bijgestaan door een KERS-systeem. Dat is een elektromotor die energie recupereert en weer op de aandrijflijn loslaat als het het best uit komt. Daarover verklapt Ferrari nu dat die evenveel vermogen opwekt, als het weegt (1pk per kg). De sprint naar 200km/u wordt er 10% sneller door afgehaspeld en de theoretische uitstoot daalt met 40%. In de aandrijflijn vinden we daarnaast ook nog een versnellingsbak met dubbele koppeling.