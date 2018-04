Ford Focus RS pas in 2015 verwacht

Door: AUTO55

Ford koos een tijd geleden voor een mondiale aanpak. Een auto voor de hele wereldbol, die zowel inzake design en rijgedrag in meer dan één continent als referentie mag dienen, was daarbij het grootste doel. Intussen is men zich er van bewust dat de globale teamvorming dikke vruchten afwerpt. Ook al heeft men de vestiging in Genk een spuitje toegebracht.

Azië speelt een grote rol bij de groei, en in het thuisland blijft Ford evengoed scoren - zij het met een ander modellenras. De zaken draaien zelfs dermate vlot dat er weer plaats is voor nichemodellen. Elk nadeel heb z'n voordeel, zou een bekende ex-voetballer zeggen. Een nieuwe Ford Focus RS is één van de nieuwkomers, dat is intussen zeker. Die beschikt niet langer over een vijfcilindermotor, maar over een krachtige vierpitter. De performante Revoknuckle-veerpoten blijven behouden, net als de overbrenging van krachten op de voorwielen. Een vierwielaandrijver weegt meer aan de haak en beknopt de prestaties, dat is de uitleg. Bovendien heeft Ford met de Focus RS500 al bewezen dat de voortrein 350pk kan verdragen. Tien paarden minder zou dus ook moeten lukken, want zoveel zou de volgende RS namelijk uit zijn 2,3l krachtcentrale puren.

Er is ook plaats voor een sperdifferentieel en een koppelstuursysteem, waarbij de voorwielen afzonderlijk kunnen worden afgeremd of aangedreven, en om de motor toch opwindend te laten klinken gebruikt Ford - net als bij de Focus ST - gebruik van een zogeheten sound symposer die de afgeleverde brom in het interieur versterkt middels een vlinderklep in het uitlaatsysteem. De RS van de nieuwe generatie staat gepland voor 2015 en zou, zoals verwacht, enkel als vijfdeurs op de markt komen. Een breakversie staat voorlopig niet op het programma, wat voor de ST wel het geval was. De Europese aantrede van de Edge en de Mustang is wel voorzien, misschien al voor volgend jaar.