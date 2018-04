Crosser van Suzuki treedt stilaan uit de schaduw

Door: AUTO55

Het wordt druk in Genève. De Honda Civic met een grotere koffer komt piepen en BMW stelt er wellicht haar 3 GT voor. Maar ook Suzuki heeft een nieuwe vierwieler in de startblokken van het autosalon geparkeerd. Die moet tegenwerk bieden aan Hyundai's ix35, Kia's Sportage en de Outlander van Mitsubishi, met onder meer het (optionele) i-AWD vierwielaandrijfsysteem in de aanslag.

De stoere Suzuki, die van een nagelnieuw onderstel gebruik maakt en in een eerder stadium als S-Cross in Parijs mocht schitteren, is maar liefst 20cm langer dan voorloper SX4 en mag dus als een volwaardig lid van het C-segment worden beschouwd. Meer informatie en de eerste officiële foto's krijgen we later te verwerken.