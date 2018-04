VW Cross Up doet het net-niet-terrein-ding

Door: BV

Volkswagen kon zich in 2011 al niet inhouden en toonde toen al een stoer aangeklede versie van de Up als concept car op het Autosalon van Frankfurt. In Genève is het de beurt aan het productiemodel.

De Duitsers blijven trouw aan het klassieke recept. Neem een standaard Up, gooi er wat badges, zwarte beschermstrips, andere bumperschilden, wielbogen en zijschorten tegen en je bent zo goed als klaar. In dit geval konden er ook nog zilverkleurige dakrails van af, terwijl nieuwe 16-duimers en 185/50-rubber gebruikt wordt om de ophanging op te laten rusten.

Aan de binnenkant zijn er wat extra chroomaccenten (bij de verluchtingsroosters en de tellerpartij) en een met leder bekleed stuurwiel. Of iedereen dat zal opmerken, is nog onzeker. Want de specifieke kleurcombinatie met rood, trekt nogal wat aandacht naar zich toe. Die omvat een zetel- en dashboardaankleding in die kleur. Voor wie het allemaal sober wil houden, is het er gelukkig ook in grijs.

De aandrijving is voor rekening van een 75pk sterke driecilinder benzinemotor, die via een vijfbak de voorwielen aandrijft. Over aanpassingen aan de ophanging rept VW met geen woord. Beeld is er zoals steeds in de fotospecial.