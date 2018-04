Alfa Romeo 4C Competizione heeft 240pk

Door: BV

Alfa Romeo presenteert op het Autosalon van Genève de definitieve productieversie van de 4C Competizione. Het kleine broertje wordt inmiddels al jaren op nagenoeg elk autosalon in de schijnwerpers gezet, maar als het bedrijf te geloven is, komt het product in de loop van dit jaar eindelijk op de markt. De Italianen beschouwen het model als de speerpunt voor een heus Alfa Romeo-productoffensief, dat ook de terugkeer van het merk naar de VS omvat.

De tweezitter is net geen vier meter lang, twee meter breed en reist 118cm boven het wegdek uit. Alfa Romeo heeft het over een onderstel en passagiersstructuur die grotendeels in carbon is uitgevoerd. Centraal achter de inzittenden ligt een 240pk sterke 1750 turbomotor (zoals in de Quadrifoglio Verde uitvoeringen van de Giulietta). Die beschikt over een aluminium cilinderblok, directe benzine-injectie en variabele kleppentiming op zowel de ingaande als de uitgaande kleppen. De Italianen maken de combinatie met een automaat met dubbele koppeling. Die krijgt natuurlijk een schakelfunctie met peddels achter het stuur, maar een echte handbak staat momenteel niet op het programma.

Omdat Alfa Romeo ook niet ongevoelig is voor schizofrenie kan je met een knop kiezen of de 4C eerder dociel of juist erg agressief overkomt. De schakelknop krijgt naast de gekende Dynamic, Natural en All Wheather-instellingen daarom ook nog een ‘Race'-instelling.

Over de prestaties blijft Alfa Romeo nog helemaal op de vlakte. Maar het aanwezige vermogen zou - a rato van 4kg per pk - slechts 960kg moeten voortduwen. Pittig. Beeld is er natuurlijk in de fotospecial.