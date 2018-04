Datsun krijgt vorm, is er in 2014

Door: BV

Dat Nissan met de defibrillator boven Datsun hangt is al geweten, maar de reïncarnatie van het merk als budget-dochter voor het Japanse concern was nog niet erg concreet. De verkoop hoort echter al in 2014 te starten in Zuid-Afrika, Indie, Indonesië en Rusland, dus er zit wel wat druk op de ketel.

Samen met de aankondiging van de markten waarop het merk weer zal opduiken, loste het bedrijf de eerste digitale afbeelding van de grille die bij de nieuwe huisstijl van het merk zal horen. Dat de Datsuns hun structuur zullen delen met Lada, was eerder ook al bevestigd. Ook van dat merk zal de Renault-Nissan-Alliantie midden 2014 de grootste aandeelhouder zijn.