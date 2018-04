Hyundai ix35 beetje frisser

Door: BV

Op het Autosalon van Genève zal Hyundai het doek van de opgefriste editie van de ix35 trekken. Erg veel wordt aan de populaire opvolger van de eveneens erg gesmaakte Tucson echter niet gewijzigd. Je zal je in het model moeten verdiepen om de nieuwe exemplaren met LED-dagrijlichten te kunnen onderscheiden van de versies zonder die verlichting die de afgelopen drie jaar aan de man werden gebracht. Het interieur ondergaat eveneens enkele zichtbare wijzigingen.

En dan is er nog een bescheiden technische aanpassing. De tweeliter diesel van het merk, goed voor 136pk, laat zich niet alleen paren aan een aandrijflijn met vierwielaandrijving, maar kan voortaan ook gecombineerd worden met een automatische transmissie. Ander SUV-nieuws van Hyundai is de Grand Santa Fe, met plaats voor zeven, waar we eerder al over berichtten.