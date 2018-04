Gassen met Audi A3 g-tron

Door: BV

Audi presenteert (in Genève, waar anders?) een Audi A3 Sportback met ‘g-tron' als toevoeging, ter vervanging van de meer conventionele TCNG-toegoeging. Dat betekent dat de 1.4 TFSI benzinemotor met 110pk en 200Nm trekkracht, aardgas door de cilinders jaagt. Die wordt getankt in twee tanks die onder de koffervloer zijn ondergebracht. Elke tank biedt plaats voor 7kg CNG, terwijl de vijfdeurs elke 100km ongeveer 3,5kg van de brandstof verbruikt. Je hoeft dus geen rekenwonder te zijn om een autonomie van zo'n 400km te becijferen.

De constructeur beweert dat de A3 Sportback g-tron helemaal CO2-neutraal is, maar dat is in de veronderstelling dat je gas koopt die door het bedrijf zelf is gefabriceerd in het Duitse Werlte. Daar loopt een project dat zonder extra verbruik van CO2 synthetisch aardgas maakt dat chemisch gezien identiek is aan gas van fossiele origine. En natuurlijk kan je dat hier nergens kopen. Hoeveel de uitstoot bedraagt als je gewoon (beschikbaar) CNG tankt, wordt niet vermeld.