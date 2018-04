VW e-Co-Motion Concept in schetsvorm

Door: AUTO55

Met de Zwitserse autobeurs in het verschiet is hier het eerste beeld van de Volkswagen e-Co-Motion Concept: een busje compacter dan de huidige Transporter die - als hij zijn naam waarmaakt tenminste - weinig of geen CO2-sporen nalaat. Vanuit Wolfsburg komt men voorlopig niet met informatie over de brug wat dat betreft, dus wat er zich precies onder het koetswerk schuilhoudt komen we pas later te weten.

Met de meetlat erbij zou de stijlstudie 4,5m in lengte en 1,9m in breedte laten optekenen. Hoogtegewijs komt men uit op 1,96m. Wie er een Transporter naast parkeert zal merken dat het verschil in lengte minstens 50cm bedraagt. Het busje kan tot 800kg bagage meesleuren en stelt daarbij 4.600l ter beschikking. En ja, hij komt naar Genève.