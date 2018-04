Dream Cars for Wishes levert € 31.247 op

Door: BV

Tijdens de laatste drie dagen van het Autosalon van Brussel 2013, liep in hal 11 van het tentoonstellingspaleis de tentoonstelling "Dream Cars for Wishes". 18.500 bezoekers opteerden er uiteindelijk voor om de vijftig tentoongestelde droomwagens te gaan bekijken en tastten daarvoor wat dieper in de buidel. De totale opbrengst van het initiatief voor de Make-a-Wish-foundation die zich inzet om de dromen van ernstig zieke kinderen te verwezelijken, bedraagt € 31.247 en werd door vakorganisatie en salon-organisator Febiac overgemaakt. Ook in 2011 werd het initiatief reeds gehouden in de marge van het Brusselse Autosalon.