Silex Power: nog een elektrische supercar

Door: BV

Voor zover ons bekend, heeft Malta geen autoconstructeurs. Maar met wat wilskracht, geluk en een heel grote hoop centen, kan daar natuurlijk verandering in komen. Ambitie is er alvast voldoende. Een bedrijf dat Silex Power heet wil tegen 2015 deze Chreos ontwikkelen. Een elektrische supersportwagen die door vier wielnaafmotoren met een gecombineerd vermogen van 640pk en 4.400Nm wordt aangedreven. Voldoende, zo wordt beweerd, om een sprint naar 100 in 2,9 seconden mogelijk te maken en tot 300km/u snel te zijn. Allemaal in theorie natuurlijk, en aan bedrijven die dit soort claims lanceren is er geen gebrek. Voorlopig is nog geen enkele daarvan realiteit geworden. En er is nog zo'n van de pot gerukte claim. Een snellaadpoort zou de batterijen in 10 minuten kunnen laden. Dat krijgt momenteel ook nog niemand voor elkaar.

Het uiterlijk is eveneens virtueel de wereld in gebracht. De Maltezen hebben het daar over een retro-vormgeving, die gecombineerd wordt met moderne accenten. We zullen zien...