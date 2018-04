Toyota i-Road: elektrisch, compact, wendbaar

Door: BV

Het vervoer van personen in stedelijke gebieden houdt de constructeurs bezig. Een beetje autoconstructeur heeft zich de afgelopen jaren over het probleem gebogen. En in de oplossingen zijn overeenkomsten te vinden. Dat de vervoersmiddelen compact zullen zijn, had u zelf ook al wel bedacht. En met een elektrische aandrijving, dat spreekt in deze tijden eveneens voor zich. Wel, de Toyota i-Road heeft beide. Het model is slechts 2,35m lang, 1,45m hoog en 85cm breed. Aan boord is er nochtans ruimte voor twee personen. Die zitten achter elkaar, net als in Renault Twizy.



Terwijl de Fransen kozen voor een product met vier wielen, denkt Toyota het met eentje minder te kunnen doen. Twee smalle voorwielen worden er gecombineerd met één enkel achterwiel, dat qua vorm nog het meest weg heeft van dat van een scooter. De draaicirkel heeft er overigens ook wat van weg. Die is amper 3 meter groot. Dat betekent dus dat je niet alleen 4 i-Road kwijt kan op één standaard parkeerplaats, maar dat je er ook nog een met gemak in navigeert.



Halve portieren en windgeleiders boven de raamopeningen moeten ervoor zorgen dat je met de i-Road in elk weer op pad kan. Toyota belooft daarnaast niet alleen comfort, maar ook stabiliteit. Dat laatste is te danken aan ‘Active Lean'-techniek. Een systeem dat op basis van onder meer de snelheid en de stuuruitslag elk van de voorwielen laat zakken of omhoog om de cabine tegen de bocht in te laten leunen. Hetzelfde systeem zorgt er overigens ook voor dat inzittenden geen last hebben van oneffenheden in het wegdek. Sturen doe je met een gewoon stuur, en gas geven en remmen doe je met pedalen, waardoor de overeenkomsten met een auto groter dan zijn die met een scooter.



Veel uitrusting moet je als het op Toyota aankomt evenmin ontberen. Er is natuurlijk verlichting, een audiosysteem, je telefoon koppelen kan met Bluetooth en er is verwarming. Rijden kan je maximaal 50 kilometer ver. Daarna moet de i-Road met een stekker in de neus op zoek naar stroom. Een gewoon huis-tuin-en-keuken stopcontact volstaat om de batterij in drie uur weer volledig op te laden. Voor meer beeld kan je hier terecht.