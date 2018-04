Eerste foto LaFerrari!

Door: BV

Dat Ferrari werkte aan een nieuwe supersportwagen was geen geheim. Het bedrijf zette al een uitgebreide teasercampagne op voor wat intern bekend stond als de F150 en waar publiek F70 op werd gekleefd omdat het model in de reeks van de F40 en F50 valt. Net zoals de Enzo, die hij in de praktijk moet aflossen. We weten dat een V12 bijstand krijgt van een elektromotor voor de aandrijving en nu kennen we ook de naam. De nieuweling heet ‘LaFerrari'. Meer nieuws is er over enkele uren. Uiteraard op Auto55.be. Naast deze eerste complete foto van de voorpartij kan je bij de teasers een glimp opvangen van de achterzijde.