Range Rover ziet het zwart met Evoque

Door: BV

Op het Autosalon van Brussel parkeerde Land Rover de Evoque Sicilian Yellow Edition, waarbij een gele koetswerkkleur werd gecombineerd met een hoop zwarte accenten (we negeren voor het gemak even dat je de kleuren ook kon omwisselen). Nu is het geheel van die zwarte stijlelementen ook in een pakket gegoten dat op de andere versies verkrijgbaar is.

Het omvat inzetstukken in de voor- en achterbumper, andere uitlaten, donker getinte koplamphuizen en mistlichtunits, de letters "Range Rover" op motorkap en achterklep, velgen, het complete dak, een specifieke grille en de grote dakspoiler. Voortaan terug te vinden in de configuratiemodule onder "Black Design Pack".