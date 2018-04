Disco Volante Touring kost € 400.000

Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/nieuws/19693-disco-volante-touring-leent-motor-kan-in-productie">Zoals vorige maand aangehaald heeft de Disco Volante Touring van koetswerkbouwer Carrozzeria Touring Superleggera een donorauto gevonden om de Vliegende Schotel van de nodige paardenkrachten te voorzien. Dat is de Alfa Romeo 8C geworden. Diens 4.7 V8 levert ook hier 450pk en 470Nm koppel, wat volstaat om de Disco Volante Touring in 4,2 seconden naar 100km/u te katapulteren en een top van 290km/u te verwezenlijken.

En hij is dus ook te koop, op voorwaarde dat je bereid bent ongeveer € 400.000 over te maken en je Alfa Romeo 8C te laten ombouwen. Voor elke Disco Volante gaat er dus een 8C naar de eeuwige jachtvelden. Wie een 8C Spider inlevert krijgt trouwens ook een cabrio in de plaats. De oplage blijft uiteraard beperkt en alle wagens worden op bestelling gemaakt. Het hele proces neemt 6 maanden en een kleine 4.000 manuren in beslag. Nieuw beeldmateriaal kan je in de fotospecial bekijken.