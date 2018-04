Audi RS6 alweer sneller in Finland

Door: AUTO55

Nadat een Bentley Continental Supersports Convertible twee jaar geleden op Pirelli SottoZero II winterbanden in het Finse Oulu voor een nieuw wereldrecord zorgde - de Brit haalde er gemiddeld 330,695km/u - liet bandenmerk Nokian de kans niet onbenut om nog beter te doen. Wat een maand na de Bentley-stunt al lukte met 331,610km/u op de teller. Deze keer is men echter nog een stapje verder geraakt door de naald naar een gemiddelde van 335,713 km/u te brengen, opnieuw gewapend met een Audi RS6 voorzien van Nokian Hakkapeliitta 7 rubber maatje 255/35R 20 97 T XL.

In beide gevallen werd de auto bestuurd door Janne Laitinen, testpiloot bij Nokian. Onderhuids werden er aan de RS6 geen aanpassingen doorgevoerd, op de uitschakeling van de snelheidsbegrenzer na. De gebruikte banden zijn straatlegaal en worden ook in Finland verkocht, zoals voorgeschreven. De 12 kilometer lange piste diende in twee richtingen te worden afgelegd, met een toegelaten vliegende start. Van ijsbewerking met chemicaliën mocht geen sprake zijn. Sfeerbeelden vind je in de fotospecial.