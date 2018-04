Cobra Jet is duurste Ford Mustang

Door: BV

In de VS staat de Mustang Shelby GT500 in de catalogus voor $ 54.650. En daarmee is het lang niet de duurste modelvariant die Ford er levert. Met minimaal $ 97.990 gaat die titel naar de Cobra Jet. Een exemplaar waar je niet eens mee op de baan mag.

De koets is uitgekleed tot het absolute minimum, comfortuitrusting schittert alleen door afwezigheid en de versnellingsbak is beperkt tot 3 verhoudingen. Waar het dan wel om gaat? Om de 5.0l V8 die voorzien is van een Whipple 2,9l compressor. Het resultaat van al die mechanische hocus-pocus is niet helemaal duidelijk, maar je kan er zo mee deelnemen aan de NHRA Stock en Super Stock wedstrijden. En dan zijn we in de wereld van de dragraces aanbeland. Dan wordt meteen duidelijk waarom Recaro kuipzetels, een rolkooi en een bevestigingspunt voor een remparachute wel standaard zijn. Ford Racing bouwt er hooguit vijftig van per jaar.