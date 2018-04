Rolls Royce voor het eerst in BMW Museum

Door: BV

Het is exact 10 jaar geleden dat BMW na een ware overnamesoap en de bouw van een fonkelnieuwe fabriek in het Britse Goodwood de eerste Phantom produceerde. De tijd wordt nu rijp geacht voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het merk dat in 1904 door Sir Henry Royce en Charles Stewart Rolls werd opgericht. Die gaat niet in Engeland door, maar krijgt 1000m² toegewezen in het BMW Group Museum in Munchen. Daar zijn over vijf verdiepen 15 Rolls-Royces, gebouwd tussen 1907 en 2012, te bewonderen. Hét pronkstuk is de 10EX uit 1926 - een prototype (door de Britten steevast ‘experimental car' genoemd, vandaar de EX uit de naam). Wie ze wil zien, kan er vanaf heden terecht, maar het is niet nodig je te haasten. De auto's blijven er te bezichtigen tot maart 2014.