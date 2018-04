Jaguar XJR is heuse superberline

Door: BV

De komst van een R-versie van de XJ stond niet in de sterren geschreven, maar werd vorige week gewoon door Jaguar aangekondigd. En nu is er meer informatie over de 5,0l V8 Compressor (inderdaad, dezelfde motor als in de XKR-S en XKR-S GT). Het vermogen is gekend - 550pk - en ook de trekkracht maakt deel uit van het eerder samengestelde profiel. Dat tikt af op 680Nm. Samen met een (verbeterde) zestrapsautomaat turnt het de geheel in aluminium uitgevoerde XJR om tot een echte superberline. De sprint naar 100km/u neemt 4,6 tellen in beslag en de begrenzer legt de topsnelheid vast op 280km/u.

De specifieke koetswerkkit met bredere deurdorpels, ruigere grille en assertieve uitlaatlijn laat zich net als het specifiek aangeklede interieur of de motorkap met extra koelsleuven bewonderen in de fotospecial. Dat de remmen nu gegroeid zijn tot 380mm voor- en 375mm achteraan is minder eenvoudig in te schatten, ondanks de rode remzadels, maar we geven het graag mee. Net als standaard adaptieve demping overigens. Die kan tot wel 500 keer per seconde de demping beïnvloeden.