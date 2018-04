Ford Mondeo zuiniger, omdat het moet

Door: BV

Nog tot eind 2014 bouwt Ford de huidige Mondeo in Genk. De nieuwe generatie is weliswaar reeds voorgesteld in de VS, maar een stiefmoederlijke behandeling betekent dat het huidige model het bij ons nog even moet uitzingen. En omdat de concurrentie natuurlijk niet stil zit, lukt dat niet zonder enkele aanpassingen. Die centreren zich vooral rond de dieselmodellen, die de beste troeven hebben om de zakelijke gebruikers te paaien. Door een nieuwe afstelling van de motor en enkele aerodynamische detailwijzigingen, daalt het verbruik van beide vermogensversies van de 2-liter dieselmotor.

Beide versies zijn voortaan elke 100km drie deciliter zuiniger dan voorheen. Dat komt overeen met een verbruik van 4,6l/100km tegen 4,9l/100km. De CO2-emissie zakt erdoor met 10gr/km tot 119gr/km. Voor particulieren levert dat een lagere BIV op. Wie met een bedrijfswagen rijdt, betaalt er nu elke maand € 30 VAA minder op.

De standaarduitrusting wordt in één adem gespekt. De Business Edition rust nu op lichtmetalen zestienduimers terwijl de Trend Style een navigatiesysteem krijgt. Titanium Style is dan weer steeds voorzien van geheel lederen interieuraankleding.