Mercedes GLA vroegtijdig onthuld

Door: AUTO55

Mercedes' nieuwste crosser is een feit. In het segment van compacte SUV's is er namelijk nog een plaatsje vrij onder de GLK. Met z'n 4,38m lengte, 1,97m breedte en een daklijn op 1,57m gelegen, zal de GLA de handschoen dus moeten opnemen tegen onder andere de Q3 van Audi en de X1 van BMW. In principe gebruik makend van het motorenpalet van de A-klasse, waar de auto z'n technische basis vandaan haalt. De 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling is voorhanden, net als 4Matic-vierwielaandrijving. En dat er ook een performante AMG-variant in schuif ligt te wachten, wordt nu al gefluisterd.

Het merk ziet in de GLA Concept ook een prima medium om nieuwe snufjes uit te stallen. Zo zijn de koplampen uitgerust met laserprojectoren. Die nemen niet enkel de primaire verlichtingsfunctie op zich, maar ook de rol van projector om video- en fotobeelden via de multimediatoepassing op het wegdek (of op andere objecten) te projecteren. Navigatie kan op deze manier ook worden weergegeven. En om het helemaal te gek te maken, monteerden de Duitsers een duo camera's op het dak om 3D-opnames te maken van het gevolgde traject. En waarom ook niet.

De voorstelling aan het grote publiek staat zaterdag op de planning - in Shanghai - en het productiemodel verwachten we in september op het Franfurtse autosalon. Al zou hij evengoed op de beurs in LA zijn opwachting kunnen maken. Meer beeld, zoals steeds, in de fotoreeks.