Officieel: Mercedes vijlt GLK bij

Door: BV

Een facelift, voor zowel de binnen- als de buitenzijde van de kleinste SUV uit het Mercedes-aanbod. Maar de grootste wijzigingen, die zijn onderhuids te vinden. Het model dateert uit 2008.

Met uiterlijk van de nieuwe GLK hoopt Mercedes twee dingen te bereken. Enerzijds moeten rechtere lijnen de terrein-uitstraling versterken en anderzijds wordt door o.a. LED-verlichting en een aangepaste grille de auto in lijn gebracht met het Mercedes familiegezicht. Het interieur ontging de ontwerpers ook niet aan de aandacht en werd grondig aangepakt. De nadruk ligt op een luxe uitstraling en daarvoor is ruimte gebruik gemaakt van lederen en houten details.

De nieuwe GLK beschikt over veel systemen die ook zijn terug te vinden in de E- en S-klasse zoals vermoeidheidsherkenning, een anticiperend veiligheidssysteem, adaptieve remlichten en Brake Assist. Daarnaast zijn extra opties zoals Intelligent Light System (ook geschikt voor off-road rijden), Night View Assist Plus, Speed Limit Assist en Blind Spot Assist leverbaar. Net als bij Range Rover is de GLK uit te rusten met een 360°-camera waardoor de bestuurder de omgeving in de gaten kan houden. Het Offroad-Pro pakket zorgt ervoor dat de GLK ook vooruit komt wanneer het terrein erg ruig wordt. Dit systeem heeft vanzelfsprekend alleen zin op de vierwiel-aangedreven variant.

Het motorenaanbod bestaat zoals verwacht voornamelijk uit diesels die zuiniger zijn dan hun voorgangers en uit een zescilinder benzinevariant. De krachtigste diesel is de 250 BlueTEC 4MATIC met 204pk en 500Nm koppel. Deze heeft een verbruik van 6,5l/100km terwijl de achterwielaangedreven 200 CDI BlueEfficiency slechts 5,6l/100km nodig heeft. Alle uitvoeringen beschikken over een start-/stopsysteem en elektrische stuurbekrachtiging om de CO2-uitstoot te verlagen. Kies je voor een zeventraps automaat dan zullen de verbruik- en uitstootcijfers verder dalen. De nieuwe GLK is meteen te bestellen.