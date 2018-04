Mercedes CLA krijgt Shooting Brake

Door: BV

Dat Mercedes nog niet rond is met het opbouwen van het gamma rond het platform van de A-Klasse is geen geheim. De B-Klasse en dynamisch gelijnde vierdeurs CLA (die Mercedes steevast als een vierdeurs coupé verkoopt) maken reeds van het platform gebruik en dat er ook een SUV bovenop dezelfde bodemplaat wordt gekwakt is nu ook zo klaar als pompwater. Wat dan wel nog overblijft is een break. En daarvan is de komst nu bevestigd door Mercedes' design-baas Gordon Wagener.

Een break uit de hoed toveren is technisch niet erg gecompliceerd, dus de variant wordt al in 2014 verwacht. En nu Mercedes liefst trendy labels op z'n producten kleeft, wordt het geheel net als de CLS een ‘Shooting Brake'. En daarmee hebben we ook het voornaamste stijlvoorbeeld aangehaald. Historisch gezien hoort dat een tweedeurs te zijn, maar die praktische concessie doen de Duitsers niet bij de grote broer, en is ook hier niet aan de orde.